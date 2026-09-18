7 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Adana, Hatay, Mersin ile kuvvetli rüzgar beklenen Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.