Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artışın yüzde 16,67 olduğunu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki artışın ise yüzde 15,57 oranında gerçekleştiğini belirtti.

En düşük memur maaşı 50 bin 503 lira oldu

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi de netleşti.

Milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra sosyal yardım alan vatandaşların merakla beklediği temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi belli oldu. 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni maaşlar, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Yapılan düzenlemelerle yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.

Memurlar 15 Temmuz'da alacak

Yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek. Maaş zammı 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğundan, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün ilave olarak maaşlarla birlikte ödenecek.

Emekliler için ödemeler 17 Temmuz'da başlıyor

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.

SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Sosyal yardımlar da artıyor

Memur maaşlarına yapılan zam, memur maaş katsayısına endeksli çok sayıda sosyal ödemeyi de doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda artış yaşanacak ödeme kalemleri şunlar:

-65 yaş aylığı

-Evde bakım maaşı

-Engelli aylıkları

-Aile ve çocuk yardımı

-Dul ve yetim aylıkları

-Toplu sözleşme ikramiyesi

22,5 milyon kişi etkilenecek

Yapılan düzenlemeler, Türkiye'de geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Yaklaşık 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun yanı sıra, sosyal destek ödemesi alan 2 milyon vatandaşın da aylıklarında artış yaşanacak. Böylece, maaş ve aylık zammından doğrudan etkilenecek kişi sayısı 22,5 milyonu buluyor.