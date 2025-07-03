Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.07.2025 08:33

Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı

Ticaret Bakanlığı, yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, "Yapay zeka araçlarıyla dijital mecralarda dolaşıma sokulan sahte videolarla, kamuoyunda güven oluşturmuş kişiler tarafından yatırım tavsiyesi verildiği izlenimi oluşturmak suretiyle yapılan paylaşımlar dolandırıcılık girişimleridir" denildi.

Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı

Ticaret Bakanlığı, "yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaatleriyle yapılan dolandırıcılıklara dikkat!" diyerek bir uyarı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tür paylaşımlara itibar edilerek yaşanan kayıplardan doğan mağduriyetler nedeniyle yapılan şikayetlerde artış yaşanıyor.

Şikayet başvurularında; Yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaatleri sunulduğu, FOREX, halka arz ve kripto varlık yatırımı yapıldığı izlenimi verildiği, kamu kurumlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı, yurt dışı menşeili telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamaların, kamuoyunda tanınan kişilerin isimleri, fotoğrafları ve videolarının yapay zeka oluşturulmuş ilan ve reklamlarda kullanıldığı, çeşitli sosyal medya veya diğer mecralarda verilen reklam ve ilanlarda detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma platformlarında verildiğine yönelik beyanların yer aldığı, sosyal mesajlaşma platformlarında, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, paylaşılan hesap numaralarına para yatırılması yönünde telkinde bulunduğu, ilk başta küçük tutarlarda menfaat sağlansa da sonrasında kişilerden daha yüksek tutarlarda para yatırılmasının talep edildiği, hatta bu amaçla kişilerin kredi kullanmaya teşvik edildiği belirtildi.

Siber tehditlere karşı tüketicilere uyarı

Bakanlık, tüketicileri siber tehditlere karlı uyardı:

"Bu gibi yatırım dolandırıcılıklarına maruz kalmamak adına; Şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli davranılması, herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin taleplerin dikkate alınmaması, mağdur olunması halinde para yatırılması istenen hesaplara ait IBAN numarası ya da iletişime geçilen telefon numarası veya internet siteleri bilgileri belirtilerek ilgili Kurumlara bildirilmesi önem arz etmektedir."

Ticaret Bakanlığı'nın sorumlu olduğu mevzuat kapsamında tüketicilere yönelik bu tür aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelesini sürdüreceğinin altı çizildi.

ETİKETLER
Siber Güvenlik Siber Suçlar Ticaret Bakanlığı Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:44
Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
09:52
Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
09:42
Şehit yakınları ve gazilere doğal gazda indirim
09:32
Bakan Kurum: Memleketimizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin olumsuzluklarından koruyacağız
09:33
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 137'ye yükseldi
09:40
Teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" alma şartları belli oldu
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldı
FOTO FOKUS
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ