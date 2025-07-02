Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.07.2025 18:32

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 10.189,02 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 33 bin kişi ile Mart 2023'ten bu yana ilk kez geriledi.

Analistler, sürpriz azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunda da yavaşlama görülebileceğini kaydetti.

Açıklanan veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az 2 faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını dile getiren analistler ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamalarından dolayı Fed'in yol haritasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:34
Bakanlar Kurum ve Kacır, Elazığ heyetiyle bir araya geldi
19:37
757 yıllık el yazması Konya'ya iade edildi
19:12
Ankara'daki fiyat denetimlerinde 25,6 milyon lira ceza kesildi
18:45
Hamas, arabuluculardan gelen ateşkes teklifini değerlendirdiklerini bildirdi
18:38
Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi
19:05
Türkiye, UNESCO Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi üyeliğine tekrar seçildi
Menderes ve Seferihisar'da yanan ormanlardan geriye siyah örtü kaldı
Menderes ve Seferihisar'da yanan ormanlardan geriye siyah örtü kaldı
FOTO FOKUS
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ