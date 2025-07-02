Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi

Yumaklı, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere, kimyevi gübre avans ödemesi ve I. nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ile 887 milyon liralık I. nakdi çapa avansı pancar üretmek üzere sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.