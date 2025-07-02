Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.07.2025 18:28

Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 465 milyon lira avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi

Yumaklı, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere, kimyevi gübre avans ödemesi ve I. nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ile 887 milyon liralık I. nakdi çapa avansı pancar üretmek üzere sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Enerji depolamada Ankara güneşte, Tekirdağ rüzgarda ilk sırada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:34
Bakanlar Kurum ve Kacır, Elazığ heyetiyle bir araya geldi
19:37
757 yıllık el yazması Konya'ya iade edildi
19:12
Ankara'daki fiyat denetimlerinde 25,6 milyon lira ceza kesildi
18:34
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:45
Hamas, arabuluculardan gelen ateşkes teklifini değerlendirdiklerini bildirdi
19:05
Türkiye, UNESCO Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi üyeliğine tekrar seçildi
Menderes ve Seferihisar'da yanan ormanlardan geriye siyah örtü kaldı
Menderes ve Seferihisar'da yanan ormanlardan geriye siyah örtü kaldı
FOTO FOKUS
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ