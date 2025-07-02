Enerji depolamada Ankara güneşte, Tekirdağ rüzgarda ilk sırada

Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) hazırladığı Türkiye Enerji Depolama Durum Analizi Raporu yayımlandı.

Birlik tarafından çevrimiçi toplantı ile tanıtılan rapor, Türkiye'deki enerji depolama çalışmalarının en net fotoğrafı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de enerji depolama alanındaki tüm düzenlemeleri, gelişmeleri ve süreçleri ele alan ve elektrik sektörüne ücretsiz sunulan raporda, depolamada mevzuat ve düzenleyici çerçeve, Türkiye Ulusal Enerji Planı ve depolama hedefleri, uluslararası kuruluşların Türkiye depolama öngörüleri, enerji depolama ön lisans haritası, depolamadaki güncel gelişmeler ve değerlendirmeler yer alıyor.

Türkiye'deki enerji depolama eğilimini çok boyutlu şekilde ele alan rapor, teknolojik altyapı, kamu ve özel sektör yatırımları ile yatırım eğilimlerini de kapsıyor.

TESAB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Aydın Law'ın katkılarıyla hazırlanan raporda 11 sektör uzmanı ve akademisyen yer alıyor.

GES depolamada lider Ankara

Rapora göre, Türkiye'de yaklaşık 33 bin megavat büyüklüğünde 673 elektrik üretim-depolama ön lisansı bulunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen bu lisansların 18 bin 300 megavatı 262 rüzgar, 14 bin 600 megavatı ise 411 güneş santralinden oluşuyor. GES ön lisans kapasitesinde 2 bin 64 megavat ile Ankara ilk sırada, 1230 megavat ile Antalya ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'deki enerji depolama ön lisanslarını şehir bazında ele alan raporda, Türkiye Depolama Haritası da bulunuyor. EPDK verilerine dayanılarak hazırlanan haritalarda, güneş ve rüzgar enerjisi ön lisans kapasiteleri hem birlikte hem de ayrı ayrı harita üzerinde ele alınıyor.

Buna göre, güneş ve rüzgar toplam ön lisans kurulu gücünde liderliği 4 bin 364 megavat ile Tekirdağ üstlenirken, 2 bin 989 megavat ile Edirne ikinci, 2 bin 879 megavat ile Kırklareli üçüncü sırada yer alıyor.

Sadece rüzgar enerjisi depolama ön lisanslarında ise 4 bin 349 megavat ile Tekirdağ ilk sırada gelirken, bu ili Edirne ve Kırklareli takip ediyor.