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Ekonomi
TRT Haber 03.07.2025 06:07

Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor

Memur ve emeklinin temmuz zammı, bugün açıklanacak haziran enflasyonuyla netleşecek. Zam oranı, sosyal yardım ödemelerini de artıracak.

Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri bugün açıklayacak.

Böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli olacak. Zam oranı sosyal destek ödemelerine de etki edecek.

Ne kadar zam öngörülüyor?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, artış oranlarına ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

5 aylık TÜFE artışlarına göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin aylık artışları yüzde 15,09 oldu. Memur ve emeklilerinin ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre yılın 2. dönem artışı hesaplandığı için onlarda da yüzde 14,01'lik artış şu anda gerçekleşti.

3 Temmuz'da TÜFE belli olacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE'si belli olacak. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin aylık artışları belli olacak.

Haziran ayı enflasyonunun tahminlere göre 1 puan ila 2 puan arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Örneğin 1 puan gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin yüzde 16, memur ve emeklisinin ise yüzde 15 artış alacağı tahmin ediliyor. 2 puan olursa SSK ve Bağ-kur yüzde 17 memur ve emeklisi ise yüzde 16 seviyelerinde temmuz artışı alacaklar.

Zam oranı, 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli aylıklarına da etki edecek.  

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