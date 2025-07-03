Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 30,20 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu.

Kira artış oranı da belli oldu

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 25,66, imalatta yüzde 23,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,25 ve su temininde yüzde 61,04 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 21,77, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,92, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,45, enerjide yüzde 24,15 ve sermaye mallarında yüzde 27,4 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri incelendiğinde de madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,71, imalatta yüzde 1,84, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,94 ve su temininde yüzde 6,5 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,77, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,12, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,12, enerjide yüzde 8,42 ve sermaye mallarında yüzde 2,26 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,47 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 73,33 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,2, ulaştırmada yüzde 27,72 ve konutta yüzde 65,54 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,6, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 26'sının endeksinde düşüş gerçekleşti, 5 temel başlıkta değişim olmadı, 112'sinde ise artış meydana geldi.