Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.

TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artışların yüzde 15,75 olduğunu, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 11,54 oranında gerçekleştiğini söyledi.

Zamlı maaşlar nasıl hesaplanır?

Zengin, aktif çalışan memurlar ve memur emeklilerinin, mevcut aylıklarını 1,1154'le çarptıklarında yeni aylıklarını bulabileceğini söyledi.

Vergi dilimi yüzde 20'ye geçenler için ocak ayında kümülatif matrah sıfırlanacağı için yeni maaş durumu değişiklik gösterebilecek.

SSK ve Bağkur emeklileri ise mevcut maaşlarını 1,1575 ile çarparak zamlı maaş tutarlarını öğrenebilecek. Yeni maaşlar, ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Evde bakım maaşı 10 bin 125 liraya yükseldi

Memur maaşlarına endeksli olarak belirlenen artış kapsamında, 65 yaş aylığı alan 801 bin kişi, evde bakım yardımı alan 544 bin kişi, engelli aylığı alan 609 bin kişi ve engelli yakını aylığı alan 92 bin kişi zamlı ödemelerden yararlanacak.

Yeni düzenlemeye göre, evde bakım maaşı 9.077 liradan 10.125 liraya yükseldi. Ayrıca kıdem tazminatı tavan tutarında da artış yaşandı.

Kıdem tazminatı tavanı 46 bin 654 liraya yükseldi

Kıdem tazminatı tavan tutarı da yeni rakamlarla 41 bin 828 liradan 46 bin 654 liraya yükseldi. Engelli aylıkları ise 3 bin 338 lira ile 5 bin 7 lira arasında değişirken, bu ödemelerde %11,54 oranında artış gerçekleşti.

65 yaş aylığı da yapılan zamla 4 bin 181 liradan 4 bin 663 liraya yükselmiş oldu.

En düşük emekli maaşları

En düşük emekli maaşlarının daha önce 7 bin 500 liraya tamamlandığını hatırlatan Tarkan Zengin, ocak ayında bu tutarın 10 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Zengin, temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam yapıldığını ve en düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseldiğini belirtti.

Şimdi ise yüzde 15,75’lik bir artış oranının netleştiğini ifade eden Zengin, sürecin ilerleyişine dair şu bilgileri paylaştı:

"Bu oranlar belirlendikten sonra Çalışma Bakanı’nın Cumhurbaşkanını bilgilendirmesi ve Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında gerekli değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Kararın resmileşmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2025’e ait mali ve sosyal haklar genelgesini yayınlayacak. Ardından bordrolama ve emekli maaşlarının hesaplanması süreci başlayacak."

Zengin, "En düşük memur emekli maaşı 17 bin 588 liraydı. Yaptığımız hesaplamalara göre 19 bin 617 lira seviyesine çıktı. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı da tamamlama maaşı 12 bin 500 lira olduğu için oradaki artışın ne kadar olacağını şu anda kestiremiyoruz. Belki geçtiğimiz dönemde temmuzda yüzde 24,73'lük oransal bir artış gelmişti ama rakamsal artış 10 bin liradan 12 bin 500'e çıkmıştı. Yani normal oransal artışa yakın bir artış olmuştu. Burada da işte yüzde 15,75'lik bir artış. Yani 16 dediğimizde işte 14 bin 500 seviyelerine çıkma ihtimali olabiliyor. Ya buna elbette dediğim gibi kabine karar verecektir ancak böyle bir tahmin yürütebiliriz." dedi.

"Aile yardımı alan bir çalışanın maaşı 43 bin 698'e çıktı"

Zengin, en düşük memur maaşı, aile yardımı alan bir çalışanın maaşının 43 bin 698 lira seviyelerine çıktığını ifade ederek, aile yardımının eşi çalışmayan memurlara ödendiğini ve bu hesaplamaya dahil edilmediğini söyledi.

Meslek gruplarına göre maaş hesaplamalarını da paylaşan Zengin, teknisyen maaşının 44 bin 649 lira, mühendis maaşının (8/1 derece ve kademe) 59 bin 277 lira, profesör maaşının ise 93 bin 487 lira olarak hesaplandığını aktardı. Zengin, "Bir miktarını paylaşıyorum ama bunların hepsi yeniden hesaplanmaya tabii ki ihtiyaç duyacak açıklamalar." dedi.