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Ekonomi
TRT Haber 03.01.2025 10:00

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.
 

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