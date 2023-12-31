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Ekonomi
TRT Haber 31.12.2023 06:10

Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta belli olacak. Memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netlik kazanacak. Peki ne kadarlık bir artış öngörülüyor? İşte detaylar...

Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

"OVP'ye göre artış yüzde 50'ye yakın olacak"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

3 Ocak saat 10.00'da TÜİK aralık ayı TÜFE'sini açıklayacak. Memurların ve emeklilerin maaş ve aylık artışlarını belirleyen 6 aylık TÜFE belli olacak. Şu anda 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66. Bu 5 aylık duruma göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 33,66.

Orta vadeli programa göre şayet yüzde 65 TÜFE oranı gerçekleşirse aralık ayı ile birlikte orada da yine yaklaşık olarak memur ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 50'ye yakın olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise yüzde 38'e yakın bir artış görünüyor.

En düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.

Aralık ayı enflasyon beklenti ortalaması yüzde 3,19

Öte yandan aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

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