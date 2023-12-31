Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sınavla personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlığın taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacak.

Yazılı ve sözlü yapılacak sınavlara başvurular 4-15 Mart tarihleri arasında olacak.

Bakanlık ayrıca sınavla 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı da istihdam edecek.

Adaylar için başvuru tarihi 15 Ocak'ta başlayacak 26 Ocak'ta sona erecek.

Her iki kadroya da başvurmak isteyen adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan ilgili puan türlerinden taban puan almış olmaları gerekiyor.

Sınavlara ayrıca 1 Ocak 1989 ve sonrası doğan adaylar başvurabilecek.