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Ekonomi
AA 30.12.2023 19:03

Elektrikte ocak tarifesi belli oldu

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kaldı.

Elektrikte ocak tarifesi belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kaldı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş olarak sabit kaldı.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının da 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.

204 OSB için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 204 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 204 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

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