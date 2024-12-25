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Ekonomi
AA 25.12.2024 15:31

MASAK: Nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesi söz konusu değil

MASAK, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

MASAK: Nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesi söz konusu değil

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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