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Ekonomi
TRT Haber 25.03.2025 20:04

MASAK iddialara yanıt verdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), rapor hazırlama süreçlerine dair iddialara yanıt verdi. Raporların, uzmanlar tarafından objektif bir şekilde hazırlandığını açıkladı.

MASAK iddialara yanıt verdi

Açıklama, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan geldi.

MASAK tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Raporların, uzmanlar eliyle objektif finansal verilere istinaden hazırlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir." denildi.

MASAK'ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydası olmadığı vurgulandı.

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