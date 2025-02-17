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Ekonomi
AA 17.02.2025 11:08

Marmarabirlik'ten üreticiye 800 milyon lira ödeme

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına 21 Şubat'ta 800 milyon lira ödeme yapılacak.

Marmarabirlik'ten üreticiye 800 milyon lira ödeme

Birlikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda üreticiden alınan zeytin bedellerinin yüzde 75'ine karşılık gelen 2 milyar 400 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm ve fark ödemeleri ise en geç nisan ayı sonunda yapılacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 2 milyar 824 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirildiğini, bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik'in 3 milyar 363 milyon lira tutarında ürün aldığını bildirdi.

7 milyar ciro hedefi

Asa, maliyet artışına dikkati çekerek, "Bu ekonomik koşullarda mevcudu koruyabiliyorsanız büyümüş sayılırsınız. Maliyetlerin çok değişken olması ambalaj, üretim, pazarlama, enerji, finans maliyeti olarak satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Satılan ürün miktarının tutarı ile bir sonraki yıl aynı miktarda ürünü yerine koyamıyorsunuz. Üç yıldır üretimde devamlılığın sağlanması ve üreticimizin ayakta kalması için büyük mücadele verdik." ifadesini kullandı.

Asa, Marmarabirlikin bu yılki hedefinin 7 milyar lira ciroya ulaşmak olduğunu kaydetti.​​​

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