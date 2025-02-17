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Ekonomi
AA 17.02.2025 11:02

Türk çayı 1,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den Ocak 2025'te yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 1 milyon 267 bin 973 dolara ulaştı. En çok Türk çayı Birleşik Krallık'ta tüketiliyor.

Türk çayı 1,2 milyon dolar kazandırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, yılın ilk ayında 57 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 208 ton çay ihracatından 1 milyon 267 bin 973 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, en fazla dış satımın 276 bin 32 dolarla Birleşik Krallık'a yapıldığını belirtti.

Turgut, Birleşik Krallık'ı 176 bin 802 dolarla Belçika ve 90 bin 216 dolarla Lübnan'ın takip ettiğini aktardı.

"Çay, ülkenin ve bölgenin en önemli ihraç ürünlerinden"

Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Turgut, "Ülke ihracatımızın 98 ton karşılığı 338 bin 673 dolarlık kısmı Rize'den yapıldı. Bu kapsamda da ülke ihracatının yüzde 27'si Rize'den gerçekleştirilmiş oldu" dedi.

Şaban Turgut, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, ihracat potansiyelini ve ülke çeşitliliğini artırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti.

Çay ihracatında 2025 yılının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerine işaret eden Turgut, bu yönde özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

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