Duman 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.02.2025 10:37

Tarım ÜFE ocakta arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,54 arttı.

Tarım ÜFE ocakta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,74, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 35,54 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 45,05 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,33, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,28, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,14, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,62, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,43 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 160,4 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

ETİKETLER
Enflasyon Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
TÜBİTAK 737 personel istihdam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:41
Sosyal medyada silah paylaşımı yapan 19 kişi yakalandı
12:01
Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor
11:40
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
11:31
İsrail güçleri, Gazze'de 80 yaşındaki Filistinliyi canlı kalkan olarak kullanmış
11:29
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında bine yakın konut için ihale açtı
Konya’nın Taşkent ilçesi beyaza büründü
Konya’nın Taşkent ilçesi beyaza büründü
FOTO FOKUS
Hindistan'da izdiham: En az 18 ölü
Hindistan'da izdiham: En az 18 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ