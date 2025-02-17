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Ekonomi
AA 17.02.2025 10:29

TÜBİTAK 737 personel istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 737 personel istihdam edecek. Araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda alınacak personel kurumun resmi sitesinden yapılabilecek.

TÜBİTAK 737 personel istihdam edecek

TÜBİTAK, ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek.

TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek.

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.

Başvurular 10 Mart'a kadar yapılabilecek

İlgili enstitü ve merkezlerde araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.

Başvurular, 10 Mart'a kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi https://kariyer.tubitak.gov.tr/ üzerinden yapılacak.

Açıklamaya göre TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma yolunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi hedefliyor.

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