Ekonomi
16.09.2025 16:33

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 75 bin 53 yolcuya hizmet verdi.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 75 bin 53 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 450 olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de ağustos ayında toplam 758 ton oldu.

Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise yolcu trafiği 540 bin 378, uçak trafiği 3 bin 310, yük trafiği ise 5 bin 155 ton olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
Mardin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
