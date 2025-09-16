Konut satışları yılın 8 ayında 1 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ağustosta ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. Bu, yılın en yüksek aylık verisi olarak dikkati çekerken ağustostaki yükselişle birlikte geçen yıl temmuzda başlayan artış grafiği 14'üncü ayda da devam etti.

Ağustosta ipotekli satışlar yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8'e yükseldi.

Ocak-ağustos dönemi ele alındığında konut satışları yıllık bazda yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. 8 aylık satış adedinin 1 milyona yaklaştığı görülürken, bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 84,6 artarak 141 bin 227 oldu.