Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.09.2025 15:42

ASPİLSAN, en fazla AB katkısı alan savunma sanayii şirketi oldu

ASPİLSAN Enerji, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa projelerinde en fazla AB katkısı alan Türk savunma sanayi şirketi oldu.

ASPİLSAN, en fazla AB katkısı alan savunma sanayii şirketi oldu

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji depolama ve batarya teknolojilerinde yürüttüğü yenilikçi projelerle ön plana çıkan ASPİLSAN Enerji, bu başarıyla hem Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdi hem de Avrupa'nın geleceğine enerji çözümleriyle katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, elde edilen bu başarının yalnızca kurum için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Türkiye Avrupa'nın dönüşümüne de değer katıyor"

AB'nin prestijli araştırma ve inovasyon programlarında kabul gören projelerin enerji teknolojilerinde gelinen noktayı ve geleceğe dair vizyonu ortaya koyduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün ulaştığımız bu seviye, AR-GE'ye verdiğimiz önem, güçlü mühendislik kabiliyetimiz ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızın bir sonucudur. Enerji depolama çözümlerinden batarya teknolojilerine kadar geliştirdiğimiz projeler, yalnızca Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'nın dönüşümüne de değer katıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de hem ulusal hem de uluslararası alanda örnek projelere imza atmayı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
ASPİLSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
TİGEM bu hasat sezonunda 303 bin ton hububat üretti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Freni boşalan çekici 6 araca çarptı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
16:44
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi
16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
16:32
Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti
16:28
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ