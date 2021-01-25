Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkan sağlayan yöntem ile faaliyette olan izin sahalarında herhangi bir aşım olup olmadığının sürekli olarak kontrol edildiği kaydedildi.

İlk olarak Bursa, Bilecik ve Yalova'daki maden sahalarında gerçekleştirilen drone uçuşlarından elde edilen görüntüler, özel bir yazılımla işlenerek 12 santimetre hata payıyla güncel veriler elde edildi.

2020 yılında bu illerde faaliyetine devam eden isin sahalarında ise herhangi bir aşım olup olmadığı İHA'lar ile gerçekleştirilen drone uçuşlarıyla tespit edildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bursa Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliği kapsamında teknik personelin eğitimlerinin de sürdürüldüğü çalışmanın 2021 yılında tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yapılması hedefleniyor.