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Ekonomi
AA 01.04.2024 12:05

Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını açıkladı.

Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi https://dijital.gib.gov.tr/portal/login üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

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