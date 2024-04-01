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Ekonomi
TRT Haber 01.04.2024 11:37

Bakan Şimşek: OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

Bakan Şimşek: OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti;

Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız. 

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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