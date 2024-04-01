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Ekonomi
AA 01.04.2024 10:21

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim, 36 elektrik üretim santraline şubat ayı için 279 milyon 36 bin 192 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği
[Fotograf: AA]

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına şubat ayı için toplam 279 milyon 36 bin 192 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 69 milyon 348 bin 697 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 20 milyon 518 bin 371 lirayla Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi izleyecek10.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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