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Ekonomi
AA 01.04.2024 09:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 69 sürekli işçi alımı yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 7 sınırlı kaptan, 43 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 10 yağcı ve 3 gemi aşçısı olmak üzere 69 işçi alınacak.

Adayların başvuracağı unvan için gerekli belge ve hizmet şartını taşıması gerekecek.

Başvurular, 5 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuruların ardından İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Evrak incelemesi sonucunda şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişiyle açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylara ait noter kura çekilişi 6 Mayıs'ta Bakanlığın merkez kampüsünde gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin tüm duyurular Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak.

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