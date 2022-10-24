Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, sektör ihracatçıları yılın 9 ayında 153 ülkeye 345 bin 377 ton ürün gönderdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 5,2 yükselten kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları, 1 milyar 82 milyon 384 bin dolar gelir elde etti.

En fazla gelir çekirdeksiz kuru üzümden

Sektör en fazla geliri sırasıyla 309 milyon 981 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm, 256 milyon 732 bin dolarla kuru kayısı ve 145 milyon 958 bin dolarla Antep fıstığından kazandı.

Türk kuru meyve ve mamulleri sektörü, en çok ürünü 435 milyon 247 bin dolar ve yüzde 40,2'lik payla Avrupa ülkelerine gönderdi. Almanya 138 milyon 847 bin dolarla en çok ihracat yapılan ülke oldu. Almanya'yı 110 milyon 389 bin dolarla İngiltere, 83 milyon 930 bin dolarla ABD, 77 milyon 554 bin dolarla İtalya ve 64 milyon 220 bin dolarla Fransa takip etti.

Kuru meyve mamulleri ihracatında 574 milyon 197 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ilk sırda yer aldı. İkinci sıradaki Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ise 235 milyon 92 bin dolarlık dış satıma imza attı.

"Ürünlerimiz Avrupa'da beğenilerek tüketiliyor"

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bölgelerinde yetişen kayısı ve Antep fıstığından önemli gelir sağladıklarını söyledi.

Kuru üzüm, kayısı ve Antep fıstığının ihracatın önemli ürünlerinden olduğunu anlatan Çıkmaz, şunları söyledi:

"Ürünlerimiz özellikle Avrupa'da beğenilerek tüketiliyor. Özellikle bölgemizdeki kayısı ve Antep fıstığı üreticileri ürünlerini en iyi şekilde yetiştiriyor, biz de dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Birçok kuru meyvemiz ihraç ediliyor. Kuru incir, bademler, cevizler, leblebi, elma ve erik kurularının ihracatını yapıyoruz. İhracatımız iyi gidiyor ve gelecek adına umutluyuz."