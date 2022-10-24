Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle 4.300,00 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4.300,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 değer kaybıyla 4.289,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 4.296,75 puana çıktı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin risk iştahını beslediğini bildirdi.
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