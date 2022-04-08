Ticaret Bakanlığı, ilaç gibi tanıtılan kozmetik ürün reklamlarını mercek altına aldı.

Reklamlarda "mucizevi merhem" gibi kozmetik ürün tanımını aşan ifadelere yer verildiğine dikkat çekildi. Bu reklamlar yanıltıcı nitelikte değerlendirildi.

Sağlık ürünleri ticari ürün olarak değerlendirilmemeli

Mevzuata göre, eğer ürün tedavi edici özelliğe sahipse bu durumda ilaç olarak ruhsatlandırılması gerekiyor. Ancak sağlık alanındaki ürünlerin reklamının yapılması da mevzuata uygun değil.

Hacettepe Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu "Sağlık ürünlerinin ve ilaçların bir ticari ürün olarak değerlendirilmemesi lazım. Kar, asıl amaç olmamalı. Asıl amaç, insanların sağlığını düşünmektir. Kar öncelikli bir amaç olursa mevzuat bunu yasaklamaktadır" diye konuştu.

Tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor

Tüketicilerin bu tür ürünleri alırken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Rauf Karasu, "Söz konusu ürünün bir ilaç mı? Bitkisel beşeri bir ürün mü?Ruhsatının olup olmadığının incelenmesi lazım. İlaç ruhsatı yoksa bunun tedavi edici özelliğinin olmadığının kabul edilmesi lazım" dedi.

Reklam Kurulu ise söz konusu reklamların yayınlandığı ilgili kuruluşlara 22 bin lirayı aşan idari para ve reklam cezası verdi.