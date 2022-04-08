Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,99, BIST 100 endeksi yüzde 3,65, Euro yüzde 4,74, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,25, Euro yüzde 1,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,06 ve DİBS yüzde 8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 11,44, Euro yüzde 18,00, BIST 100 endeksi yüzde 34,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 45,82 ve DİBS yüzde 52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 18,14 ve Euro yüzde 9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 12,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,73 ve DİBS yüzde 35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.