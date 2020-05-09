Koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarını tercih etmeyenler farklı seçeneklere yöneliyor. Bisiklet de o seçeneklerden biri. Son bir ayda bisikletçilerin kapısını çalanların sayısı arttı.

Koronavirüs sürecinde pozitif etkinin yaşandığı sektörlerden biri de bisiklet sektörü. Toplu ulaşımdan uzaklaşan vatandaşlar bisiklet almaya yöneldi. Bisiklet satışlarında yüzde 50'ye varan artış yaşandı.

Bisiklet kullanmak insanları psikolojik olarak da rahatlatıyor. Bisikleti sadece ulaşım için değil, spor için kullananlar da var. Uzmanlar, toplu bisiklet kullanımında da sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Sayit Ersan