Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs bisiklet satışlarını da artırdı
Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımı azaldı. Ulaşıma çözüm arayanlar, çareyi bisiklette buldu. Havaların ısınmasının da etkisiyle bisiklet satışlarında yüzde 50'ye varan artış yaşandı.
Koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarını tercih etmeyenler farklı seçeneklere yöneliyor. Bisiklet de o seçeneklerden biri. Son bir ayda bisikletçilerin kapısını çalanların sayısı arttı.
Koronavirüs sürecinde pozitif etkinin yaşandığı sektörlerden biri de bisiklet sektörü. Toplu ulaşımdan uzaklaşan vatandaşlar bisiklet almaya yöneldi. Bisiklet satışlarında yüzde 50'ye varan artış yaşandı.
Bisiklet kullanmak insanları psikolojik olarak da rahatlatıyor. Bisikleti sadece ulaşım için değil, spor için kullananlar da var. Uzmanlar, toplu bisiklet kullanımında da sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.
Haber: Onur Altan
Kamera: Sayit Ersan
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