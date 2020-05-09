Normalleşme sürecinin hem gündelik hem de profesyonel yaşam açısından farklılıklar getirmesi beklenirken, bu süreçte AVM'lerde oluşacak yeni standartlar herkes tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca yapılan "normalleşme süreci" açıklamaları doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapılarını geçici olarak kapatmış olan AVM'ler faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

11 Mayıs itibarıyla misafirlerini yeniden ağırlamaya başlayacaklarını belirten İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, yeni operasyonel süreçler hakkında bilgi verdi.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen AVM’lerin ülke ekonomisinde taşıyıcı bir rol üstlendiğini ifade eden Baştürk, faaliyet sürecinin hem ekonomik akışı sağlayıcı hem de ileri hijyen tedbirlerini içererek toplum sağlığını tehdit etmeyecek bir uyumla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Baştürk, İsfanbul AVM olarak yeni normalleşen süreç için hazırlıklarını eksiksiz olarak tamamladıklarını, 11 Mayıs itibariyle hafta içi 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermek üzere kademeli olarak faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

“Önlemler en büyük gücümüz”

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri, 4 Mayıs'taki kabine toplantısı kararları ve sektörün talepleri doğrultusunda kapılarını maksimum tedbirlerle açacaklarını belirten Baştürk, "Önlemler En Büyük Gücümüz ve Temassız Operasyon sloganlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Almış olduğumuz tedbirlerin çalışanlarımız ve misafirlerimiz tarafından tam uyumla hayata geçmesi için bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine de yoğun bir şekilde ağırlık vermekteyiz.” şeklinde konuştu.

Açık alan alışveriş caddelerine sahip bir AVM olmalarının avantajlarına değinen Baştürk, “Bu süreçte misafirlerimizin bir kısmı daha hızlı normalleşirken, yani ziyaretlerini gerçekleştirirken, bir kısmı tedirginlik sürecini hemen atlatamayacaktır. İnsanlar bir süre kapalı ortamlara girmekten kaçınacaklar. Açık alan alışveriş caddelerine sahip bir alışveriş merkezi olmamız en büyük şansımız. Misafirlerimize, caddelerimizde temiz havayla temas halinde ideal bir konfor yaratacağız.” ifadelerini kullandı.

Girişlerde ateş ölçümü ve maske denetimi

AVM girişlerinde ateş ölçümü ve maske denetimi yapılacağını belirten Baştürk, "Yeni dönemle birlikte alışveriş merkezlerine gelen müşteriler için minimum temasla alışverişlerini tamamlaması, sosyal mesafelerin titizlikle uygulanması, temizlik, hijyen ve düzen gibi bir takım operasyonel süreçlerde değişiklikler kaçınılmaz olacak. AVM girişlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanacak." diye konuştu.

Baştürk, tüm girişlerde personel ve misafirler dahil herkesin ateş ölçümünün yapılmasının zorunlu olacağını belirterek, "Ateş ölçümleri personellerimizce temassız ateş ölçüm cihazları ile sağlanacak ve vücut ısısı 38 derece ve üzeri olanların ve maske kullanmayanların AVM'ye girişlerine izin verilmeyecek.” dedi.

Tam kapasite sosyal mesafe

Sıkça yapılan anonslarla sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekliliğinin hatırlatılacağını, asansörlerin çalıştırılmayacağını, her noktaya yerleştirilen bilgilendirmelerle, hijyen ve önlem kurallarının okunabileceğini kaydeden Baştürk, şunları söyledi:

“Misafirlerimizin temas edecekleri yürüyen merdiven bantları gibi tüm yüzeyler arttırılmış sıklıkta dezenfekte edilecek. AVM içinde sadece Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı anti-bakteriyel temizlik ve hijyen maddeleri kullanılacak. Lavabolarda bazı kısıtlamalar olacak. WC’lerin giriş kapılarında dezenfeksiyon ekiplerimiz bulunacak. Lavabolara maksimum 3 kişi girebilecek."

Ayrıca mevcut oturma gruplarını sosyal mesafe kuralları gereği kaldırdıklarını kaydeden Baştürk, "Caddelerimizde şu aşamada sadece yürüme yolları kullanılabilecek. İlk aşamada yeme içme ünitelerimiz de kapalı tutulacak. Ancak sadece al-götür hizmeti veren bazı restoranların da açılması gündemimizde.” şeklinde konuştu.

Baştürk, mağaza kabinlerinde denenen ürünlerin dezenfeksiyonuna ilişkin, "Sistem mağazalara göre değişkenlik gösterecek olsa da denenen ürünler için ayrı kabinlerin oluşturulması planlanıyor. Ürünlerin özel dezenfektanlarla temizlenmesi, 24 saat bekletilmesi ve yüksek ısıda ütülenmesi gibi işlemlerden sonra reyona çıkartılması söz konusu." bilgisini verdi.

Hekim ve karantina odası hazır bekletilecek

Baştürk, İsfanbul AVM olarak bir hekim tarafından yönetilen hijyen ve sağlık yönetimi kurulu kurduklarını, alınan kararların bu kurul ile değerlendirilerek uygulanacağını dile getirdi.

AVM içerisinde bir karantina odasının olacağını söyleyen Baştürk, herhangi bir vaka ile karşılaşılması durumunda kişinin karantina odasına alınacağını ve ambulans gelene kadar özel odada hijyenik şartlarda bekletileceğini ifade etti.