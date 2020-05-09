Küresel ticarette dengeler değişiyor. Türkiye'nin konumunu güçleniyor. Uzmanlar, yatırımlardan tedarik zincirlerine krizin, Türkiye için birçok alanda fırsat sunduğunu belirtiyor.

Salgın öncesi küresel tedarikin yüzde 75'i Çin üzerinden sağlanıyordu. Çin, 17 trilyon dolarlık tedarik zincirine sahip. Peki yeni dönemde Türkiye, alternatif bir ülke olabilir mi?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmet Demirkol, "Dünyanın artık tedarikçi üretim merkezinin, özellikle Türkiye üzerinden lojistik üretim teknolojik ve tedarik merkezi olacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz." dedi.

Uzmanlar fırsatların değerlendirilmesi için, Türkiye'nin süreci iyi okuması gerektiği belirtiyor.

Demirkol, "Türkiye'deki küresel markaları küresel piyasaları Çin'in yerine biz kendimiz gönderirsek daha büyük katma değer yaratırız gibi düşünüyorum. Sermaye girişleri de önümüzdeki süreçte 3-4 ay sonra dolar bazına geleceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.