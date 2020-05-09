Reel sektörün kullandığı ticari kredi faizleri tek haneye düştü. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 24 Nisan haftasında ticari TL kredilere uygulanan ağırlıklı faiz ortalaması yüzde 9,53 oldu.

Uzmanlar Haziran ayından itibaren işletmelerin uzun vadeli yatırımlarına başlayacağı görüşünde.

Akademisyen-Ekonomist Sefer Şener, "Kriz sonrası hızlı bir şekilde oluşacak talep artışını işletmeler üretim artışı şeklinde yansıtarak yatırımlarını arttırmış ve böylelikle tek haneli faizlerden yararlanmış olacaklar." dedi.

Peki faizlerin düşmesi reel sektörün finansmana erişimini nasıl etkiler?

Şener, "Özellikle KOBİ düzeyindeki işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir yol oluşturdu. Kredilerin tabana yayılımı sağlanarak bütün işletmelerin, yani esnaf düzeyinde olsun, KOBİ düzeyinde olsun krediye erişimin kolaylaştıracak bir unsur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.