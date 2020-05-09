Sağlıktan otomotive, Makine ve imalattan enerjiye, Türkiye ile Birleşik Krallık "Katip Çelebi-Newton Fonu" çerçevesinde ortak projelere imza atacak.

Çalışma TÜBİTAK ile İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki araştırmacılar tarafından yürütülecek. Projenin destek alabilmesi için Türk ve Birleşik Krallık'tan araştırmacıların proje ortağı olarak çalışmaları gerekiyor. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Desteklenecek proje alanları, sağlık, covid-19, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine imalat-tasarım, fabrika otomasyon sistemleri, enerji-madencilik, otomotiv, sosyal bilimler-kimya, tarım ve gıda olarak belirlendi.

Sağlık ve koronavirüse yönelik projelere öncelik verilecek. Makina imalatı ve tasarımı ile fabrika otomasyon sistemleri de öne çıkıyor. Otomotiv, enerji ve tarıma yönelik çalışmalar da desteklenecek.

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibine TÜBİTAK tarafından 720 bin liraya kadar destek verilecek. Başvurular 12 Haziran'a kadar alınacak. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiye tubitak.gov.tr'den ulaşılabilecek.