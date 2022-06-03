Türkiye genelinde işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda başarıyla uygulanan arabuluculuğun kapsamı genişletilecek.

Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak.

Arabuluculuk dava şartı haline getirilecek

Adalet Bakanlığının teknik çalışmalarını yürüttüğü kanun değişikliğinin TBMM'de yasalaşmasıyla, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirilecek.

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek

Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu da bulunmayacak.

Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla 1 hafta daha uzatılabilecek. Böylece kira uyuşmazlıklarında uzun yıllar süren mahkeme süreçleri sona erdirilecek.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde ise dava açılabilecek.

Bakan Bozdağ, Yozgat'ta açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezinin açılışında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine inandıklarını söylemişti.

Bakan Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Mecliste değerlendirilecek ve Meclisimizin kabulü halinde yasalaşacaktır." diye konuşmuştu.

Arabuluculuk rakamları

Bugüne kadar isteğe bağlı arabuluculuğun yanı sıra dava şartı haline getirilen işçi-işveren, tüketici ve ticari arabuluculuk kapsamında 2 milyon 905 bin 681 dosyanın görüşmeleri tamamlandı.

Bu uyuşmazlıklardan 2 milyon 15 bin 846'sında taraflar anlaştı, 889 bin 835 dosyada ise anlaşma sağlanamadı. Böylece arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 69 oldu.