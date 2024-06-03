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Ekonomi
AA 03.06.2024 14:32

Kimya sektöründen 3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 3 milyar dolara yükseldi.

Kimya sektöründen 3 milyar dolarlık ihracat
[Fotograf: AA]

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta yıllık bazda yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mayısta 3 milyar dolarlık ihracat yapan kimya sektörünün ihracatı ise yüzde 24,3 arttı. Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.

Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı
Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün mayısta 3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, bu rakamla ülke ihracatından yüzde 12,6 pay almayı başardıklarını anlattı.

Sektörün mayıs ihracatının yıllık bazda yüzde 24,3 arttığını kaydeden Pelister, "Ocak-mayıs dönemi sektör ihracatımız ise yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı. Ülke ihracatımızın artması ve kimyanın en çok katkı veren sektörler arasında olmasından gurur duyuyoruz. Bu gururu yaşatan tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyoruz. İKMİB olarak, sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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