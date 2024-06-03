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Ekonomi
TRT Haber 03.06.2024 11:45

Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 milyar 75 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatının gerçekleştiğini ve tüm ayların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını bildirdi. Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı
[Fotograf: AA]

Mayıs ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Bolat, şunları kaydetti;

Gururla ifade etmeliyim ki, mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış ile 24 milyar 75 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu rekor, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda, tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olmuştur.

Mayıs ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış ile yine cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

İthalaz azalıyor, ihracat artıyor

İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etmiştir. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında (3,5 milyar dolar) gerileyerek 30 milyar 593 milyon dolar gerçekleşmiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş (aylık bazda: yüzde 33,9) kaydetmiş ve 6,5 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki 15,3 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece bu oran da yüzde 78,7 seviyesine çıkmıştır. 

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