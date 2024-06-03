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Savunma
TRT Haber 03.06.2024 14:00

Savunma sanayiinde bir rekor daha

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve Havacılık ihracatımız Mayıs ayı itibariyle 876 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti."

Savunma sanayiinde bir rekor daha

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının mayıs ayı itibariyle 876 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Savunma ve Havacılık ihracatımız Mayıs ayı itibariyle 876 Milyon $ olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre % 9'luk bir artış göstererek 2.215 Milyar $ olarak gerçekleşti.

"Ülkemizin katmadeğerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz"

Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor aynı zamanda 60 Dolar’ın üzerindeki kilogram başı ihracat rakamlarımızla ülkemizin katmadeğerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz.

En ufağından en büyüğüne ihracatımızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. "


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Haluk Görgün Havacılık İhracat Savunma Sanayii Son Dakika
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