Kazakistan 2023'te yüzde 5,1 büyüdü

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Alihan İsmailov'u kabul etti.

İsmailov, görüşmede, 2023'te ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına ilişkin rapor sundu.

Rapora göre, Kazakistan ekonomisi geçen yıl yüzde 5,1 büyüdü. Sabit sermaye yatırımı yüzde 13,7 artışla 39,5 milyar dolara yükselirken ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı ise 19,7 milyar dolar oldu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde istihdam edilen kişi sayısı 500 bin artarak toplam 4,3 milyon kişiye ulaştı.

Ülkede enflasyon 2 kat azalarak yüzde 9,8'e geriledi. Dış ticaret hacmi de yüzde 2,2 yükselerek 126 milyar dolar oldu.