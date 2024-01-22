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Ekonomi
AA 22.01.2024 16:17

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 7,65 milyar dolar oldu

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret hacmi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 7,65 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 7,65 milyar dolar oldu

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinin paylaştığı yıllık verilere göre Türkiye, İtalya'nın ardından Azerbaycan ile en fazla ticarette bulunan ikinci ülke oldu. Azerbaycan, İtalya ile 15,68 milyar dolarlık, Türkiye ile 7,65 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Azerbaycan ile en fazla ticarette bulunan üçüncü ülke ise 4,35 milyar dolarla Rusya oldu.

Türkiye ile Azerbaycan, 2022'de 5,84 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştı. 2023'te elde edilen 7,65 milyar dolar rakamıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2022'ye göre yüzde 31 artmış oldu.

Komitenin verilerine göre, Azerbaycan, 2023'te 193 ülkeyle 51,18 milyar dolar tutarında karşılıklı ticaret hacmine ulaştı.

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