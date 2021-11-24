Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kavcıoğlu bankacılarla buluşacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleri ile Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bir araya gelecek.
Toplatıda son dönemde ekonomideki atılan adımlar görüşülecek.
Etiketler: Bankacılık BDDK Merkez Bankası Son Dakika
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