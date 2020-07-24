Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 3 milyon 969 bin 40 ton, taş kömürü kokunda 353 bin 285 ton ve taş kömüründe 17 bin 354 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 3 milyon 554 bin 833 ton, taş kömüründe 2 milyon 145 bin 165 ton ve taş kömürü kokunda 346 bin 124 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, mayısta taş kömürü teslimatının yüzde 50,5'i termik santrallere, yüzde 24'ü kok tesislerine, yüzde 12,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 86,1'i termik santrallere ve yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

En fazla teslimat demir-çelikte

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 98,8 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-mayıs döneminde yüzde 107,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 90,1, taş kömüründe yüzde 2,5 olarak belirlendi.