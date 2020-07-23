Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Albayrak, 86 yıl aranın ardından yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii için özel hatıra parası basıldığını ifade etti.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" dedi.