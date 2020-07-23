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Ayasofya Camii özel hatıra parası basıldı
Hazine ve Maliyet Bakanı Albayrak, Ayasofya Camii özel hatıra parası basıldığını ifade ederek, "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Albayrak, 86 yıl aranın ardından yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii için özel hatıra parası basıldığını ifade etti.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" dedi.
Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz. pic.twitter.com/65QFlDtEy0— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020
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