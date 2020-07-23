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Bahçeli, Ayasofya Camii'nin açılışı için İstanbul'a geldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya Camii'nin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.
Bahçeli, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin açılışına katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gelerek oteline yerleşti.
Bahçeli'nin, Ayasofya Camii'nin açılışına kadar otelde dinleneceği öğrenildi. Bahçeli'ye, MHP Başkanlık Divanı üyeleri ve İstanbul Milletvekilleri eşlik edecek.
Etiketler: MHP Genel başkanı devlet bahçeliSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:49
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