Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

Bakan Koca 7 ili işaret etti

Sağlık Bakanı Koca, son 3 gün vaka sayısı en çok artan illerin Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri ve Erzurum olduğunu açıkladı.

Bakan Koca ayrıca, "1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136" açıklamasını yaptı.