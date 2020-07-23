Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu tarafından üretilen hidrojenli araç Barbaros'un yapımına 2017'de başlandı. Araç, bir yıl sonra Avrupa'nın en verimli otomobili seçildi.

Genç mühendis adayları Barbaros'u geliştirmeye devam etti. Çalışmalar, Avrupa'dan 2 ödül daha getirdi.

Hidrojenli araç, Eco Marathon 2020 Yarışması'nda "Teknik İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Ekonomi" kategorilerinde birinci seçildi.

Aracın, 3 boyutlu yazıcıda üretilen plastik aksamı da "Sürdürülebilir Ekonomi" ödülü aldı.

"Barbaros", 1 metreküp hidrojenle 183 kilometre gidebiliyor. Ekip, yerli otomobille ilgili çalışmalarda da görev almak istiyor.