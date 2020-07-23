Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Boyluca köyü sınırları içerisinden geçen Midi Deresi'nde balık ölümlerinin görüldüğünün bildirilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli tarafından iki ayrı gün, derenin üç ayrı noktasından üç ayrı su numunesi alınarak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu balık ölümleri ile alakalı olarak yapılan inceleme neticesinde Yıldız Bakır Madencilik Sanayi AŞ'ye ait beton mikserlerinin yıkanması nedeniyle oluşan atık suyun Midi Deresi'ne deşarj edilerek çevrenin kirletildiği tespit edilmiş olup, söz konusu firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 354 bin lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır.

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Midi Deresi'nde görülen balık ölümlerini araştırmak için bölgeden alınan su ve balık numunelerini il dışındaki laboratuvara göndermiş, gelen sonuçlarda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatındaki maddelerde belirlenmiş alıcı ortamda olmaması gereken yasaklı maddelerin referans değerlerinin üstünde çıktığı tespiti yapılması üzerine ilgili kanun gereği Yıldız Bakır Madencilik Sanayi AŞ'ye 50 bin lira idari para cezası uygulanmıştır."

Şirket hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün belirtilen bölgede çalışma yapan ilgili firma hakkında her ay düzenli kontrol yaptığı aktarıldı.