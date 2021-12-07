Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kasımda en fazla külçe altın kazandırdı
[Fotoğraf: AA]
Kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 15,93 ile külçe altında gerçekleşti. Külçe altını yüzde 13,37'lik kazançla BIST 100 endeksi takip etti.
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,93 ile külçe altında oldu. Külçe altını yüzde 13,37 ile BIST 100 endeksi takip etti.
Yatırım araçlarının altı aylık değerlendirmelerinde ise Amerikan doları, yüzde 13,43 ile en yüksek reel getiriyi sağladı.
Etiketler: ABD Altın TÜFE TÜİK Yatırım Araçları
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