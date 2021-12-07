Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,93 ile külçe altında oldu. Külçe altını yüzde 13,37 ile BIST 100 endeksi takip etti.

Yatırım araçlarının altı aylık değerlendirmelerinde ise Amerikan doları, yüzde 13,43 ile en yüksek reel getiriyi sağladı.